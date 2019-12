Albanien kämpft mit den Folgen des Erdbebens!

​

Das schwere Erdbeben der Stärke 6,4 im Epizentrum Albaniens am frühen Dienstagmorgen letzter Woche riss die Menschen am frühen Morgen aus dem Schlaf. Mit Müh und Not konnten einige ihrem Häuser verlassen, jedoch gab es auch viele Todesopfer und schwer verletzte Menschen, die die Rettungskräfte versucht haben unter den Trümmern zu befreien. Über tausende Nachbeben erschwerten die Suche und Arbeit der Rettungshelfer. Die Verletztenzahl wird nach dem Gesundheitsministerium auf über 2000 Menschen geschätzt.

Neben all den Toten und Verletzten haben tausende von Menschen ihre Obdach und ihre Eigentümer verloren. Die kalten Wintertemperaturen nahen und die Menschen brauchen Obdach, warme Speisen und warme Kleidung! Das Ziel ist es mit Geldspenden genau den Bedarf zu decken, den die Menschen dort haben. Helfen Sie uns den Menschen in Albanien in Ihrer Not beizustehen. Sie können unter dem Verwendungszweck "Erdbeben Albanien" an unser Konto spenden oder klicken einfach auf "Spenden".